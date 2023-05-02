Умови дуже сприятливі: чому в Німеччині знову заговорили про "заборону" ударів по Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні варто утриматися від того, аби використовувати західну зброю для обстрілів російської території. Тут все не так просто, як здається.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він нагадав про нещодавню заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, в якій той вважає "цілком нормальним", якщо ЗСУ буде проводити військові операції на території Росії.

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Зараз сприятливі умови для ударів по Росії

За словами Мусієнка, зараз активізувалася дискусія щодо ударів по російській території. Адже виникли цілком сприятливі умови для такої "бавовни". Загарбники перекинули багато засобів ППО на окуповані Крим та Південь, тому деяка територія Росії опинилася значно слабше захищеною.

Думаю, що, враховуючи ці обставини, Шольц вирішив погасити заяву міністра Пісторіуса. Дещо її зм'якшив. Але історичні процеси неможливо зупинити заявами. Все йде до того, що ця імперія буде падати. І там спалахуватимуть ті чи інші війни,

– зазначив Мусієнко.

Мусієнко прокоментував нещодавню заяву Шольца: дивіться відео

Крім того, не завжди потрібно завдавати прямих ударів по території Росії. Можна вести різну підпільну діяльність. Також не варто забувати і про громадян Росії з Російського добровольчого корпусу, які виступили проти чинного режиму. Ні Шольц, ні Байден не можуть заборонити їм боротися.

Якщо в цих людей раптом з'явиться зброя. Нехай не західна, а якась інша. Може, зі складів на окупованих територіях, куди Росія багато чого привезла. Або трофейна. І вони щось будуть робити в Росії – підривати, знищувати і так далі. Оце буде "привіт" Путіну із "зеленими чоловічками" та зброєю з "шахт та воєнторгів",

– підкреслив Мусієнко.

Заява Шольца про обстріли Росії: коротко