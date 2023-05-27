"Бавовняний тур" триває: росіяни заявили про прильоти на нафтопереробному заводі у Твері

Вночі 27 травня на нафтогоні у Псковській області прогриміли потужні вибухи. Згодом з'ясувала, що "бавовна" розцвіла не лише там. Гучно було і на нафтобазі в Тверській області.

Російські пропагандисти традиційно заявили про нібито атаку безпілотників. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Прильоти на нафтопереробному заводі

РосЗМІ зазначають, що нібито два безпілотники у Тверській області атакували нафтопереробну станцію неподалік села Єрохіно, що обслуговує нафтопровід "Дружба".

Перший БпЛА нібито залетів ще о 03:15. Він врізався в будівлю маслоцеху. Опісля прогримів потужний вибух. Внаслідок цього пошкоджено дах та стіни будівлі, вибито скло.

Другий безпілотник завітав на станцію вже через пів години. Він нібито упав на землю та вибухнув. Пропагандисти запевняють, що пожежу вже начебто загасили працівники підприємства. "Патєрь", як завжди, буцімто немає.

Що відомо про вибухи у Псковській області

Зауважимо, що у Псковській області 27 травня був вибуховий ранок. Нібито два безпілотники "наробили шуму".

Губернатор заявив, що пошкоджено адмінбудівлю нафтопроводу "Транснафти" поблизу присілка Литвинове Невельського району.

Місцеві жителі чули щонайменше два вибухи.

Також відомо, що пошкоджено фасади та скло трьох адміністративних будівель. За офіційними даними постраждалих нібито немає.

Ворожі ЗМІ пишуть, що після атаки першого безпілотника російське МВС запровадило план "Фортеця". Щоправда, це зовсім не завадило другому дрону долетіли та вибухнути.