"Бавовна" в Севастополі: нафтобазу в Козачій бухті видно навіть з космосу

Нафтобазу у Козачій бухті, яку буцімто атакували безпілотниками, видно навіть з космосу. На супутникових знімках можна побачити, що вона розташована у порту і ніяк не захищена.

Зранку 29 квітня у Севастополі пролунав вибух у Козачій бухті. Чорний стовп диму видно в усіх районах міста, а пожежі присвоєно надскладний рівень небезпеки.

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Нафтобазу у Криму видно зі супутника

Активіст та волонтер Сергій Стерненко опублікував у мережі кадри супутникових знімків, на яких видно нафтобазу у Козачій бухті з космосу. Він також підкреслив, що бухта, судячи з фото, ніяк не захищена та "не прикрита" системами ППО.



Нафтобаза у Козачій Бухті / Фото Сергія Стерненка

Нині пожежа ще триває. Вже понад 4 години рятувальники намагаються ліквідувати наслідки вибуху. На місці інциденту працюють 18 команд пожежників, ситуацію "контролюють" представники місцевої окупаційної влади. Площа пожежі складає майже 1000 квадратних метрів.

Разом з тим, пропагандисти заспокоюють місцеве населення й стверджують, що загрози для цивільних об'єктів немає. Також до інциденту залучили екологів, які перевіряють концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Пожежу намагаються ліквідувати вже понад 4 години: дивіться відео

У Севастополь завітала "бавовна"

Близько о 04:20 29 квітня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух, а через хвилину – ще один. Після цього на нафтобазі у Козачій бухті виникла масштабна пожежа, стовп диму від якої бачать жителі усіх районів міста.

Горить резервуар з паливом у районі вулиці братів Манганарі у Козачій Бухті. За попередньою інформацією, спалах стався через влучення БпЛА,

– заявили пропагандисти.

Пропагандисти заявляють, що Козацьку бухту атакували буцімто БпЛА. Місцеві ЗМІ пишуть, що він нібито підлетів із мису Фіолент, але офіційних заяв станом на зараз ще немає. Інформація щодо постраждалих також ще не надходила, проте так званий губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв заяв, що "дані уточнюються".

Партизанський рух "Атеш" у своїх соцмережах натякнув на те, що може бути причетний то "бавовни" у Криму.