Насіння "бавовни" має рівномірно розповсюдитися територією Криму, – ОК "Південь"

Останнім часом в окупованому Криму регулярно повідомляють про "бавовну". Українські безпілотники активно атакують та знищують ворожі війська на півострові.

"Розквіт бавовни" у Криму в ефірі телемарафону анонсувала речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк – передає 24 Канал. Росіяни намагаються приховати удари, але їм це не вдається.

Дивіться також ЗСУ просуваються в Кліщіївці та за Роботиним: як за тиждень змінилась карта фронту

Кремль набрав води в рота

Росіяни нічого не можуть зробити з атаками на окупований півострів, тому намагаються протистояти в інформаційному просторі. Окупанти відчайдушно "рекламують" свої засоби протиповітряної оборони – однак справжні наслідки неможливо приховати. Росіяни вже постфактум дізнаються про "згоріле, прилетіле та знищене".

Наталія Гуменюк анонсувала нові неприємності для російських окупантів на Кримському півострові. Вона переконана, що нові удари регулярно будуть лунати по всій території Криму.

Ми маємо певну витримку для того, щоб насіння бавовни розповсюдилося більш-менш рівномірно по території Кримського півострова. І буде абсолютно очевидно, де проросло й де квітне,

– заявила Гуменюк.

Окупантам несолодко в Криму