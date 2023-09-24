"Тривожний" день для росіян: в окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи

В тимчасово окупованому Токмаку пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти бідкаються, що буцімто по місту завдали ракетного удару.

Про вибухи повідомляють у мережі, а також місцеві колаборанти. "Бавовна" завітала у Токмак близько о 13:00, передає 24 Канал.

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У місті пролунали потужні вибухи

Російські колаборанти та пропагандисти заявляють, що по місту Токмак буцімто завдали ракетного удару. Вибухи у місті підтверджує і мер Мелітополя Іван Федоров. Він повідомив, що у Токмаку також працювала російська "пе-ве-о". Унаслідок цього є постраждалі цивільні.

В тимчасово окупованому Токмаку прильоти. Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи російського "пе-ве-о" є травмовані цивільні. Чекаємо офіційну інформацію про втрати ворога,

– мовиться у дописі Федорова.

Втім, російські пропагандисти вже традиційно звинувачують Україну в атаці на "цивільні об'єкти". Окупанти підготували "сюжет", що буцімто ракета влучила у дах п'ятиповерхівки. Росіяни заявили, що 1 людина загинула, ще 11 – нібито отримали поранення. Також пропагандисти стверджують, що серед постраждалих троє дітей. Росіяни повідомили, що унаслідок атаки пошкоджено міський газопровід та проводи ЛЕП, через обрив яких нібито відключили помпову станцію.

Скоріш за все, це саме російська ракета влучила у багатоповерхівку й завдала руйнувань. Втім, пропагандисти традиційно звинувачують Україну у злочинах, які скоюють самостійно.

У Токмаку все частіше квітне "бавовна"

У мережі увечері 23 вересня повідомляли, що у Токмаку пролунало кілька потужних вибухів. Згодом "бавовна" завітала й до тимчасово окупованого Бердянська.

"У Токмаку в окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів. Чекаємо подробиць від Генштабу", – повідомив Федоров.

Варто зазначити, що окупаційна влада ніяк не коментувала вибухи. Хоча їх чули у різних районах міста, втім колаборанти "не звертають" на них уваги.