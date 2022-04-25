Байден 25 квітня офіційно висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, – Reuters

Reuters повідомляє, що 25 квітня Байден офіційно призначить посла США в Україні. Ним стане Бріджит Брінк.

Відомо, що посада посла США в Україні була вакантною понад 2 роки. Про це американському агентству повідомив один із чиновників на умовах анонімності.

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Посадовець також повідомив, що в понеділок президент Джо Байден офіційно запропонує Бріджит Брінк, нині посла США в Словаччині, послом США в Україні,

– мовиться в повідомленні.

До слова, Бріджит Брінк – американська дипломатка зі штату Мічиган. Вона з травня 2019 року очолювала американське посольство у Словаччині.

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