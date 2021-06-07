Байден, наслідуючи Трампа, бачить загрозу в Китаї, а не в Росії, – Фейгін

Сполучені Штати Америки не бачать для себе загрозу в Росії. Так вважає і президент США Джо Байден, і його адміністрація.
Більшу загрозу він бачить, наслідуючи Дональда Трампа, в Китаї. Таку думку у прямій трансляції з Олексієм Печієм висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
До теми Захід проти Росії – вирішальний тиждень: пряма трансляція інтерв'ю Марка Фейгіна
Китай – серйозний ворог для США
За його словами, американська влада сконцентрована на тому, щоб протистояти Китаю. Бо ця держава для неї серйозний ворог.
Наразі, на жаль, Байден бачить головну загрозу, як і вся його адміністрація, наслідуючи Трампа, Китай, а не Росію,
– наголосив Фейгін.
Він зауважив, що у Сполучених Штатах Америки серйозно Росію не розцінюють: ні з економічного боку, ні з воєнного потенціалу, ні з культурологічного прогнозу.
Фейгін: В Москви немає, чим протистояти США
"В Москви немає нічого, щоб по-справжньому протистояти США", – зауважив російський правозахисник. Тому Байден із очільником Кремля Володимиром Путіним розмовлятиме не про права людини.
Онлайн-трансляція з Марком Фейгіним: дивіться відео