Байден, наслідуючи Трампа, бачить загрозу в Китаї, а не в Росії, – Фейгін

Сполучені Штати Америки не бачать для себе загрозу в Росії. Так вважає і президент США Джо Байден, і його адміністрація.

Більшу загрозу він бачить, наслідуючи Дональда Трампа, в Китаї. Таку думку у прямій трансляції з Олексієм Печієм висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Захід проти Росії – вирішальний тиждень: пряма трансляція інтерв'ю Марка Фейгіна

Китай – серйозний ворог для США

За його словами, американська влада сконцентрована на тому, щоб протистояти Китаю. Бо ця держава для неї серйозний ворог.

Наразі, на жаль, Байден бачить головну загрозу, як і вся його адміністрація, наслідуючи Трампа, Китай, а не Росію,

– наголосив Фейгін.

Він зауважив, що у Сполучених Штатах Америки серйозно Росію не розцінюють: ні з економічного боку, ні з воєнного потенціалу, ні з культурологічного прогнозу.

Фейгін: В Москви немає, чим протистояти США

"В Москви немає нічого, щоб по-справжньому протистояти США", – зауважив російський правозахисник. Тому Байден із очільником Кремля Володимиром Путіним розмовлятиме не про права людини.

Онлайн-трансляція з Марком Фейгіним: дивіться відео