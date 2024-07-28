Байден, Гарріс та Трамп закликали Ізраїль завершувати війну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу завершив офіційний візит до США, де зустрівся з представниками обох партій. Сторони закликали його укласти угоду про припинення війну та почати працювати над обміном заручників.

Своєю чергою Нетаньягу у промові перед Конгресом подякував президенту Джо Байдену за підтримку Ізраїлю та закликав "пришвидшити" постачання зброї й допомогти протистояти загрозі з боку Ірану. Нетаьянгу також засудив активістів, які протестували проти війни в Газі біля Капітолія.

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Байден закликав Нетаньягу до переговорів

Нетаньягу здійснив візит і до Білого дому, вперше за півтора року. Там, як зазначає видання, президенти сперечались щодо того, як Ізраїль веде війну в Газі, зокрема щодо кількості жертв серед цивільного населення.

Він організував зустріч американських сімей заручників та врятованої ізраїльської заручниці Ноа Аргамані, аби закликати прем'єра працювати над обміном людей.

Камала Гарріс здивувала жорсткою позицією

Видання зазначає, що Гарріс "була жосрсткішою. ніж очікувлаось". Вона пропустила промову Нетаньягу в Конгресі, а після зустрічі підкреслила її "серйозну стурбованість масштабами людських страждань".

"Укладімо угоду, щоб ми могли добитися припинення вогню, щоб покласти край війні", — наголосила Гарріс після зустрічі.

Трамп теж закликав до припинення вогню

Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп закликав ізраїльського лідера припинити війну і зробити це "швидко".

"Я хочу, щоб він закінчив це і зробив це швидко", – сказав Трамп в інтерв'ю до зустрічі з Нетаньягу.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив з пропозицією до США створити безпековий альянс на Близькому Сході для протидії іранській загрозі.