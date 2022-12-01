Байден готовий до прямих перемовин з Путіним: президент США назвав умову

Президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Однак для перемовин є одна важлива умова.

Про це президент США заявив під час спільної пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном. Очільник Білого дому готовий говорити з диктатором, якщо це покладе край війні в Україні.

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Умова для перемовин

Джо Байден заявив, що для того, аби перемовини з Путіним відбулися, Кремль щонайменше повинен виявити зацікавленість у припиненні війни.

Однак у найближчій перспективі президент США не планує розмов із кремлівським диктатором. Крім того, Байден назвав дії Росії в Україні хворими. Очільник Білого дому засудив російські обстріли житлових будинків, лікарень, садочків, шкіл та інших цивільних об'єктів.

Водночас Байден запевнив, що і він, і Макрон працюватимуть над тим, аби притягти до відповідальності Путіна за все скоєне ним.

Путін думає, що він може придушити волю всіх тих, хто протистоїть його імперським амбіціям, але атакуючи цивільну інфраструктуру в Україні, перекриваючи енергоносії в Європі, щоб підвищити ціни, загострюючи продовольчу кризу, це завдає шкоди дуже вразливим людям, не тільки в Україні, але в усьому світі. І він не досягне успіху,

– наголосив Байден.

Також американський лідер підкреслив, що США, Франція та інші союзники як ніколи міцно стоять на боці України. Окремо Байден відзначив, що не очікував, що Росія настільки жорстока.

Однак Джо Байден наголосив, що США та Франція не мають наміру чинити тиск на Україну, щоб змусити її піти на переговори з Росією.

Варто відзначити, що остання очна зустріч Байдена та Путіна відбулася 16 червня 2021 року в Женеві (Швейцарія). У грудні 2021 року на тлі загрози повномасштабного російського вторгнення Джо Байден проводив телефонні розмови з Владіміром Путіним. Всі контакти Вашингтона та Москви припинилися 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення.

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