Байден готується вислати російських дипломатів і ввести санкції проти оточення Путіна, – ЗМІ

В адміністрації президента США Джо Байдена завершили перевірку дій Росії щодо ймовірної її причетності до втручання у вибори й хакерських атак. І тепер готуються до кроків у відповідь.

Серед таких кроків, за даними джерел Bloomberg, – санкції проти оточення Путіна. А також Сполучені Штати Америки можуть вислати російських дипломатів.

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США закінчили перевірку ворожих дій Росії

Ще 22 січня, буквально одразу після інавгурації, новий президент США Джо Байден дав завдання Директорату національної розвідки оцінити:

Можливе втручання Росії у вибори 2020 року у США.

Використання хімічної зброї проти російського опозиціонера Навального.

Виплату винагороди за вбивства американських солдатів в Афганістані.

І масштабний хакерський напад на американські установи.

7 квітня американські журналісти повідомили, що розвідка завершила перевірку Росії.

Як США можуть відреагувати на результати перевірки Росії

За даними кількох джерел, як пише Bloomberg, США готуються вже незабаром оголосити про заходи у відповідь на ворожі дії Росії. А саме:

Видворення російських розвідників зі США, які працювали там під дипломатичним прикриттям.

Санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна.

Санкції до російських установ, пов'язаних з втручанням у вибори.

Однак поки що Білий дім та Державний департамент США відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

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