"На одній хвилі": Байден та Макрон провели першу офіційну зустріч – відео

Еммануель Макрон та Джо Байден провели офіційну зустріч у Великій Британії. Президенти Франції та США мали нагоду поспілкуватися у рамках саміту "Великої сімки".

Відео зустрічі Макрон опублікував у своєму твітері. У Білому домі уточнили, що зустріч президентів тривала понад годину.

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"Нам потрібне співробітництво: лідерство – це партнерство", – висловився про офіційну зустріч французький президент.

Коли Байдена запитали, чи вважають союзники, що "Америка повернулася", той подивився на Макрона і сказав: "Запитайте його". "Безумовно", – відповів француз.

Що заявили Байден та Макрон

Байден зазначив, що мав шанс познайомитися з Макроном ближче. На його думку, їм ще багато чого слід обговорити, проте вже зрозуміло, що вони "на одній хвилі".

Президент США також додав, що відчуває "згуртованість НАТО" та висловив думку, що Європейський союз зараз – "неймовірно сильний".

Натомість Макрон звернув увагу на боротьбу з пандемією COVID-19 та безліччю криз, з якими доводиться стикатися різним країнам світу.

Французький лідер наголосив, що для усіх цих питань потрібна співпраця. За його словами, Байден продемонстрував, що готовий до неї.