Байден може відвідати Європу у роковини російського вторгнення в Україну, — NBC

Президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи на річницю вторгнення Росії в Україну.

Відповідну інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднив у твітер журналіст телеканалу NBC News Петер Ніколас. Інших деталей він не уточнив.

Увага США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією і наклали санкції

Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела,

– написав журналіст.

Офіційних коментарів від представників Білого дому наразі не було.

При цьому, за інформацією NBC, розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польща.

В адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.

Чи міг би Байден приїхати в Україну

У четвер, 26 січня, Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії. До списку потрапили низка юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера" та Євгеном Пригожиним.

У квітні минулого року Байден заявляв, що хотів би приїхати з візитом в Київ. Однак, пізніше у Білому домі повідомили, що наразі не розглядають такої можливості.