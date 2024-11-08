Байден та Сі Цзіньпін можуть зустрітися: коли та де саме

Чинний президент США Джо Байден та його китайський колега Сі Цзіньпін вже наступного тижня відвідають Перу і Бразилію у межах самітів АТЕС та "Великої двадцятки" у цих країнах.

На тлі цього лідери можуть провести двосторонню зустріч. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС Китаю.

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Байден може зустрітися із Сі Цзіньпіном наступного тижня

Хуа Чуньїн повідомила, що Сі Цзіньпін протягом 13 – 17 листопада відвідає з офіційним візитом Перу, де візьме участь у 31-й зустрічі лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Відразу після цього він попрямує до Бразилії, аби відвідати 19-й саміт G20 18 – 19 листопада.

Представниця Міністерства закордонних справ Китаю відзначила, що під час таких поїздок лідер КНР зустрінеться та проведе перемовини з президентами Перу і Бразилії – Діною Болуарте та Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою відповідно.

Водночас, як анонсував Білий дім, до Перу та Бразилії для участі в самітах АТЕС і G20 заплановані поїздки й в американського лідера Джо Байдена. Він, як і Сі, також зустрінеться з Болуарте і Лулою да Сілвою, та проведе з ними переговори.

Вашингтон і Пекін раніше використовували спільну участь Байдена та Сі в багатосторонніх самітах для їх зустрічей на полях цих форумів. Хоча наразі сторони не анонсують двосторонніх переговорів, їх імовірність залишається високою.

Зауважимо, що востаннє лідери бачилися 15 листопада 2023 року, також у межах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це була їхня перша зустріч за 6 років. Тоді основна частина зустрічі проходила за закритими дверима.