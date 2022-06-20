Байден навряд чи відвідає Україну під час поїздки на саміти G7 та НАТО

США є дуже потужною підтримкою України у війні з російськими окупантами. Втім, американський президент не поспішає із візитом до нашої столиці.

Багато європейських лідерів вже відвідали Україну та висловили свої підтримку українському народу та армії, які героїчно протистоять російським окупантам. Британський прем'єр Борис Джонсон взагалі був у Києві вже двічі.

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Байдена у Києві поки що не буде

Сполучені Штати Америки надають Україні просто неймовірну підтримку у боротьбі з російськими окупантами. Їхні санкції завдають дуже важких ударів для економіки агресора, а зброя, яку вони передають для ЗСУ, допомагає стримувати навалу російського "гарматного м'яса" та оновлювати лічильник шалених втрат ворога.

Президент США Джо Байден вирушає до Європи на саміти НАТО та G7. На запитання чи планує він відвідати Київ Байден відповів, що наразі такого візиту у його планах немає.

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Президент України Володимир Зеленський виступив на Форумі глобальної політики. Він закликав надати таку необхідну нам важку зброю, допомогти впоратися з економічними проблемами та відбудувати зруйновані міста, щоб усі плани та надії ворога зазнали фіаско.

Пентагон готовий активно працювати над посиленням вогневої потужності ЗСУ. Зокрема, у Міноборони США розглядають можливість надання Україні додаткових систем залпового вогню Himars. Також у Пентагоні зазначили, що перебувають у постійному контакті із командуванням ЗСУ та надають саме ту зброю, в якій є найбільша потреба.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що ленд-ліз ще не працює, він перебуває на стадії активної підготовки. Тисячі наших відважних воїнів опановують сучасну зброю за кордоном, і як тільки їхнє навчання завершиться і вони повернуться в Україну, США будуть надавати Україні озброєння, яке дозволить йти у контрнаступ та звільняти наші землі від росіян.

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