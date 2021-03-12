Відзначимо незалежність і від COVID-19: Байден спрогнозував дату перемоги над вірусом

Джо Байден хоче, щоб США перебороли коронавірус до Дня незалежності країни. Він закликав американців вакцинуватися.

Під час свого першого звернення президент Штатів заявив, що планує дати змогу усім дорослим громадянам щепитися від COVID-19 до 1 травня.

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Якщо ми зробимо це (вакцинуємось – 24 канал) разом, до 4 липня, є велика ймовірність, що ви, ваша сім'я та друзі зможете зібратися на своєму задньому дворі або у вашому районі, приготувати страви або приготувати барбекю та відсвяткувати День незалежності,

– сказав глава держави.

Джо Байден пояснив, що тоді США зможуть відзначити не тільки День незалежності, а й "незалежність від коронавірусу".

Штати розширять правила вакцинації

Уряд країни дозволить ветеринарам і стоматологам робити людям щеплення від COVID-19. Розширять також кількість місць, де можна вакцинуватися.

Окрім цього, у місцеві громади, які не отримують медичного обслуговування, виїжджатимуть мобільні підрозділи з вакцинації.

Ситуація з коронавірусом у США: коротко