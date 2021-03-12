Відзначимо незалежність і від COVID-19: Байден спрогнозував дату перемоги над вірусом

Джо Байден хоче, щоб США перебороли коронавірус до Дня незалежності країни. Він закликав американців вакцинуватися.
Джерело:BBC
Під час свого першого звернення президент Штатів заявив, що планує дати змогу усім дорослим громадянам щепитися від COVID-19 до 1 травня.
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Якщо ми зробимо це (вакцинуємось – 24 канал) разом, до 4 липня, є велика ймовірність, що ви, ваша сім'я та друзі зможете зібратися на своєму задньому дворі або у вашому районі, приготувати страви або приготувати барбекю та відсвяткувати День незалежності,
– сказав глава держави.
Джо Байден пояснив, що тоді США зможуть відзначити не тільки День незалежності, а й "незалежність від коронавірусу".
Штати розширять правила вакцинації
Уряд країни дозволить ветеринарам і стоматологам робити людям щеплення від COVID-19. Розширять також кількість місць, де можна вакцинуватися.
Окрім цього, у місцеві громади, які не отримують медичного обслуговування, виїжджатимуть мобільні підрозділи з вакцинації.
Ситуація з коронавірусом у США: коротко
- Станом на 12 березня у США на коронавірус захворіли майже 30 мільйонів людей.
- Перемогти смертельну хворобу вдалося майже 21 мільйону громадян. Померли – майже 550 тисяч пацієнтів.
- За минулу добу, 11 березня, зафіксували 62 689 випадків зараження COVID-19.