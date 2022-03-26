Байден назвав Путіна м'ясником після спілкування з українськими біженцями

Президент США Джо Байден з дводенним візитом перебуває у Польщі. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником.

Після спілкування з українцями журналісти спитали Джо Байдена про його думку про Володимира Путіна. Президент був лаконічним, проте влучним.

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Байден назвав Путіна м'ясником

Він – м'ясник,

– сказав глава Білого дому.

Також Байден зазначив, що вже не раз бував у таких місцях, проте наголосив, що зараз вражений "глибиною і силою людського духу". Політик наголосив, що хотів би обійняти всіх маленьких українців і подякувати їм. Президент запевнив, що пишається українським народом.

Про враження від зустрічі Байден написав і в соцмережах

Свої враження Джо Байден описав і в соцмережах. Він зазначив, що можна не говорити однією мовою, аби побачити гіркі емоції в очах.



Байден зустрівся з українськими біженцями / Фото з твітера Джо Байдена