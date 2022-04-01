Байден не буде говорити з Путіним, доки не буде деескалації в Україні

Умовою для майбутніх перемовин між президентами США та РФ – це суттєва деескалація. До цього перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним не буде.

Про це заявила директорка Білого дому зі зв'язків із громадськістю Кейт Бедінгфілд. За її словами, переговори між президентами зараз неможливі.

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Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка дипломатична взаємодія на такому рівні потребує суттєвого прояву серйозної деескалації з боку Росії, поки що ми цього не бачили,

– заявила Бедінгфілд.

Раніше у Білому домі вже говорили, що про зустріч Байдена та президента РФ Владіміра Путіна можливо буде тільки після деескалації в Україні.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів годинну телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

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