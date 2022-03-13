Байден не розуміє, що Третя світова вже розпочалась, – Піонтковський

Американські сенатори, республіканці та демократи вимагають від адміністрації Джо Байдена рішучіших позицій щодо війни в Україні. Однак Байден знову повторює свою дурість.

Він заявляє, мовляв, США не хоче вступати у Третю світову війну. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Байден не розуміє, що ця Третя світова війна вже триває,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель 12 березня заявив, що є підозра, що Путін, ймовірно, нападе на країну Європи. Однак, які можуть бути припущення, якщо Путін вже напав на Захід, підкреслив публіцист.

За словами Піонтковського, розуміння того, що Путін веде війну проти усього Заходу, з кожним днем зростає й повинно врешті "прорватись".

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