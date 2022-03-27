Байден не збирається змінювати режим у Росії, – Білий дім

Президент США Джо Байден навідався до Польщі. У своїй промові він сказав, що "Путін не має залишатися при владі".

А також назвав Путіна "м'ясником". Але, як згодом пояснили у Білому домі, цими словами Байден хотів підготувати світові демократії до тривалого конфлікту щодо України, а не підтримати зміну режиму в Росії.

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Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі,

– сказав Байден.

Йшлося про те, що не можна дозволити Путіну здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. А не про зміну влади в Росії, переконує представник Білого дому.

Нова боротьба за свободу

У своїй промові в Польщі президент США говорив про залізну завісу, за якою Польща жила 4 десятиліття. Цим Байден хотів нагадати, чому варто негайно протистояти автократичній Росії як загрозі глобальній безпеці та свободі.

Він назвав боротьбу з Путіним новою битвою за свободу. Та сказав, що прагнення Путіна до абсолютної влади було стратегічним провалом для Росії і прямим викликом європейському миру.

Захід зараз сильніший та більш об'єднаний, ніж будь-коли. Цю битву не виграти за кілька днів чи місяців. Нам потрібно загартуватися для довгої битви, що попереду,

– сказав Байден.

Нагадаємо, що в той час, як Байден був у Польщі, Росія запустила 6 ракет по Львову, який всього за 60 кілометрів від кордону з Польщею. Українські чиновники та військові здебільшого назвали ці ракетні обстріли російським посланням для Байдена.

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