Байден обговорить ситуацію в Україні з лідерами Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 29 березня проведе телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Вони обговорять останні події російсько-української війни.

Джо Байден поговорить з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом. Також він розмовлятиме з прем'єр-міністрами Маріо Драгі та Борисом Джонсоном.

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Байден про Путіна

Американський президент Джо Байден відвідав з офіційним візитом Польщу. У своїй промові 26 березня він заявив, що Володимир Путін не може очолювати Росію. Після цього країни Заходу почали вибачатися за слова Байдена. Публіцист Андрій Піонтковський вважає, що таким чином вони роблять подарунок Путіну.

Почалася якась вакханалія з вибаченнями. Байден емоційно закінчив текст, бо був вражений після зустрічі з українськими біженцями. Він сказав, що Путін не може лишатися при владі, за що Захід почав вибачатися,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Він додав, що горда позиція Байдена ховається за тілами українських солдатів, які б'ються, щоб захистити світ.

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