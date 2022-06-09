Байден обговорив із Дудою підтримку Україні

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Головною темою розмови стала підтримка України у війні з Росією.

Телефонна розмова лідерів США та Польщі відбулася 8 червня. Президенти також говорили про двостороннє співробітництво.

Зауважте Дуда починає тур країнами ЄС, щоб переконати зробити Україну кандидатом

Про що ще говорили президенти

Джо Байден та Анджей Дуда говорили про постійну підтримку України та українців у повномасштабній війні, яка триває вже 106-ий день.

Також президенти говорили й про питання безпеки. Зокрема східного флангу НАТО – тобто власне Польщі. Джо Байден наголосив, що США віддані безпеці Польщі та інших країн-членів Альянсу в Східній Європі.

Також американський президент побажав успішного проведення саміту Бухарестської дев'ятки.

Дуда відправився в тур на підтримку євроінтеграції України

Бухарестська дев'ятка – організація східноєвропейських країн-членів НАТО, метою якого є поглиблення військової співпраці між державами та обговорення ключових моментів безпекової політики. Її заснували у 2015 році після початку російської агресії проти України. Членами ініціативи є Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, Латвія, Литва та Естонія. Ініціатор створення – Польща та Румунія.

Президент Польщі Анджей Дуда почав тур країнами Півдня Європи, де проведе зустрічі з іноземними лідерами та переконуватиме їх надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Анджей Дуда мав бути разом з словацькою колегою Зузаною Чапутовою, однак вона, на жаль, отримала позитивний тест на коронавірус, тому президент Польщі поїхав сам.

Першою країною, яку відвідає Дуда, буде Португалія. Там він проведе зустріч з прем'єром Антоніу Коштою. Після цього польський президент поїде до Італії, де схилятиме до позитивного для України рішення президента Серджо Матарелло.

Кінцевим пунктом турне Дуди стане Румунія, де він візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки". Окрім членства України в ЄС Дуда хоче обговорити питання експорту українського зерна.

Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за його підтримку української євроінтеграції. Зузані Чапутовій глава держави побажав якнайшвидше одужати.

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