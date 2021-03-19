Байден обмовився і назвав Камалу Гарріс президенткою США

Так, Байден обмовився, коли розповідав про віртуальний тур політиків по пункту вакцинації в Аризоні.

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Коли ми з президентом Гарріс здійснили віртуальний тур по пункту вакцинації в Арізоні не так давно, одна з медсестер вводила людям ін'єкції, і кожне введення вакцини було схоже на введення дози надії,

– сказав Байден.

Схожі обмовки політиків

У грудні 2020 року після вакцинації Байден також помилився та назвав Гарріс "обраною президенткою".

"Я вакцинувався, щоб вселити суспільству довіру до вакцини. Обраний президент Гарріс зробила те ж саме з тієї ж причини", – зазначив американський політик.

Крім того, Гарріс одного разу обмовилась й назвала себе "головнокомандувачкою".

Камала Гарріс стала першою в історії темношкірою жінкою, яка стала віцепрезиденткою США.

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