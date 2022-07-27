Байден одужав від COVID-19 – результат тесту негативний

Президент США Джозеф Байден одужав від коронавірусу. Тест на COVID-19 показав негативний результат.

Тепер президент Штатів може повернутися до повноцінної роботи. Він подякував своїм лікарям за цю можливість.

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Байден хворів менше ніж тиждень

Зауважимо, що у своєму поважному віці Байден перехворів досить швидко та легко переніс інфекцію. Цілком можливо, що перебіг хвороби полегшила вакцинація, оскільки президент США імунізований та робив бустерну дозу вакцини.

Нагадаємо, 21 липня у Байдена підтвердили COVID-19. Він перебував на ізоляції у Білому домі й виконував усю роботу в онлайн-режимі. Попередній тест Байдена на коронавірус робили 19 липня, він мав негативний результат. Виходить, що Байден хворів менше ніж тиждень.

Допомогти пришвидшити одужання могли й ліки

Відомо, що дізнавшись про діагноз президент США почав приймати Paxlovid. Ці пігулки рекомендують людям з високим ризиком госпіталізації або смерті. До слова, використання цих протикоронавірусних ліків схвалене й в Україні. Їхнє використання дозволили 17 лютого.

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