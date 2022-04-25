Байден офіційно запропонував призначити Бріджит Брінк послом США в Україні

Президент США Джо Байден 25 квітня оголосив про намір призначити Бріджит Брінк послом США в Україні.

Зараз Брінк обіймає посаду посла США в Словаччині. Вона працює там з 2019 року.

Раніше Байден 25 квітня офіційно висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, – Reuters

Хто така Бріджит Брінк

Раніше чиновниця працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європ при Держдепі США. Відповідала за питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом.

Також вона була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті і Тбілісі. Працювала директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки.

Брінк родом із Мічигану. До речі, вона розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Може зацікавити – Підсумки зустрічі Зеленського з Блінкеном й Остіном: