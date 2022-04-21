Байден оголосив початок програми "Єдність заради України": українців приймуть у США

Президент США Джо Байден оголосив про старт нової програми для біженців з України. Вона дозволить емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою.

Єдність на підтримку України

Про це американський президент оголосив під час звернення щодо війни Росії з Україною, повідомляє 24 канал.

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Я сьогодні оголошую про програму "Єдність на підтримку України" для того, щоб українці, які рятуються, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям,

– повідомив Джо Байден.

Він також наголосив, що процес еміграції спростять, аби українці з Європи могли мігрувати до США. Програма орієнтована передусім на біженців, які мають родичів у США.

Новий пакет військової допомоги

Також під час звернення американський президент повідомив про надання Україні додаткових 800 мільйонів доларів.

За його словами, за останні 2 місяці зброя до України переміщувалась "з рекордною швидкістю", а також наголосив, що Штати зможуть допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.

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