США надасть Україні додаткову військову зброю на 800 мільйонів доларів

Минулого тижня президент США Джозеф Байден підписав пакет про надання Україні військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

Новий пакет військової допомоги США Україні включає десятки гаубиць та тактичні дрони. Про це Байден розповів під час брифінгу 21 квітня, повідомляє 24 канал.

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Що входить у новий пакет допомоги

Президент США Джозеф Байден пообіцяв Україні допомогти у підготовці до нових стадій війни, яку розв'язала Росія.

США та союзники діють якомога швидше для того, щоб надати обладнання, яке потрібно, щоб захистити Україну. Минулого тижня я підписав пакет на 800 мільйонів доларів,

– заявив Байден.

У новому пакеті включено постачання артилерійських систем, гаубиць, боєприпасів для гаубиць та тактичних дронів.

Яку зброю США постачає до України

За словами президента США, за останні 2 місяці зброя до України переміщувалась "з рекордною швидкістю".

Зокрема Сполучені Штати Америки надсилали до України боєприпаси, тисячі гранатометів, радарних систем, дронів, ПТО.

Також Білий дім намагався сприяти та полегшити надання зброї з інших країн.

Байден додав, що американська розвідка допомагає українській та ділиться з нею необхідними даними.

При цьому він підкреслив, що не про всю зброю, яку США та партнери передають в Україну, можуть повідомляти.

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