Байден оголосив про посилення військової присутності США в Європі

Президент США Джо Байден оголосив про посилення американської військової присутності Європі через війну Росії проти України та погрози країнам ЄС.

США посилює військову присутність у Європі

Про це Джо Байден заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у рамках саміту Альянсу у Мадриді.

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Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі,

– завив Байден, додавши, що НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах — на суші, в повітрі та на морі.

Фактично це означає, що війська США перекидають до Європи значні сили:

На військово-морську базу Рота в Іспанії пришлють ще 2 ескадрених міноносці, збільшивши їх кількість до 6.

Дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 відправлять до Великої Британії.

У Польщі буде розміщено штаб 5 американської армії, а до Румунії перекинуть додаткову бригаду. У країнах Балтії з’являться додаткові американські підрозділи, а у Німеччині та Італії посилять частини протиповітряної оборони.

Країни НАТО також окремо посилюватимуть східні та південні кордони Альянсу.

Коротко про саміт НАТО у Мадриді

Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді планують узгодити рішення про збільшення кількості військ високої готовності до понад 300 тисяч. Про це попередньо заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський теж уже виступив на саміті. Під час своєї промови він підкреслив, що наша держава потребує безпекових гарантій, які їй можуть надати в Альянсі.

Водночас Зеленський зауважив, що результати цьогорічної зустрічі весь світ побачить уже під час наступного саміту. Якщо Альянс не розвалиться до того часу. А посприяти цьому може саме російська агресія та її зброя.

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