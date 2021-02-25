Рекордні морози: Байден оголосив ще один штат США зоною стихійного лиха

Президент США Джо Байден оголосив штат Оклахома зоною стихійного лиха. У регіоні фіксують сувору зимову погоду – рекордні морози та сильні снігопади.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава Сполучених Штатів також схвалив запит на виділення для жителів додаткового фінансування. Ці кошти належить жителям і малим підприємствам 16 округів штату.
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Для 16 округів схвалили індивідуальну допомогу
Індивідуальну допомогу тим, кого торкнулася сніжна буря, схвалили за запитом губернатора Оклахоми Кевіна Стітта. Фінансування допоможе:
- Домовласникам;
- орендарям;
- власникам підприємств.
За даними американських ЗМІ, допомога також може включати:
- Безоплатні субсидії на тимчасове житло та ремонт житла;
- пільгові позики для покриття витрат на незастраховане майно;
- інші програми.
Окрім цього, відповідно до декларації про лихо, всім муніципалітетам і округам Оклахоми виділять державну допомогу на "ремонт інфраструктури і на інші витрати, пов'язані з реагуванням на зимову негоду".Зверніть увагу! Джо Байден оголосив зоною стихійного лиха штати Техас, Луїзіану та Оклахому. Ці регіони постраждали від рекордного морозу, у результаті якого мільйони людей залишилися без електрики та води.
Важка ситуація у США: що відомо
- У США через наймасштабнішу за 30 років негоду мільйони жителів залишилися без електроенергії та питної води.
- У багатьох американських містах фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття.
- Всередині будинків утворюються бурульки, а вода у кранах просто замерзає.
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