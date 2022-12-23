Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік з рекордною допомогою для України

Сенат США 22 грудня схвалив законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,7 трильйона доларів. Наступного дня оборонний бюджет підписав президент Джозеф Байден.

Законопроєкт, який ухвалив Сенат, містить 44,9 мільярда доларів військової, гуманітарної та економічної допомоги для України.

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Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік

Сенат США 22 грудня схвалив законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,7 трильйона доларів:

772,5 мільярда доларів скерують на необоронні дискреційні програми,

858 мільярдів доларів – на фінансування оборони.

Наступного дня Байден підписав бюджет на оборону. Закон затверджує асигнування на 2023 рік для:

Міністерства оборони,

програм національної безпеки Міністерства енергетики,

Державного департаменту,

Міністерства внутрішньої безпеки,

Розвідувального співтовариства.

Закон надає життєво важливі пільги та розширює доступ до правосуддя для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає критичні повноваження для підтримки національної оборони, закордонних справ та внутрішньої безпеки нашої країни,

– зазначив Байден.

Документ передбачає:

виділення 6 мільярдів доларів на стримування Росії в Європі та додаткових 800 мільйонів доларів на допомогу Україні,

продовження на п'ять років заборони на співпрацю США з Росією у військовій сфері,

припис домагатися виключення Росії з міжнародних організацій, включаючи G20.

За інформацією Politico, остаточна угода санкціонує виділення 847 мільярдів доларів на фінансування національної оборони, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден. Пентагон отримає 817 мільярдів доларів з цієї суми, а ще 30 мільярдів доларів підуть на програми ядерної зброї в рамках Міністерства енергетики.

Загальна сума становить 858 мільярдів доларів, якщо врахувати рахунки, які зазвичай не підпадають під юрисдикцію комітетів у справах збройних сил. Для того, щоб збільшення бюджету стало реальністю, Конгрес ще має прийняти закон про фінансування, чого очікують найближчим часом.

Сенат схвалив загальний пакет урядового фінансування, який відповідає бюджету, викладеному в оборонному законопроєкті. Палата представників має проголосувати за нього 23 грудня, а Байден, як очікується, підпише угоду про витрати найближчими днями.