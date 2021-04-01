Електрокари, інтернет, дороги: Байден показав, як збирається розвивати інфраструктуру США

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Президента США Джо Байден опублікував деталі грандіозного плану розбудови інфраструктури країни. На підтримку виробництва та створення робочих місць Байден пропонує витратити понад 2 трильйони доларів.

Джерело:

The White House

Так, глава держави анонсував "найбільші інвестиції в американські робочі місця з часів Другої світової війни". Нова ініціатива називається "Робочі місця для Америки".

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Мовиться, що Байден хоче створити "сильну, стійку, інноваційну економіку в світі" і "мільйони робочих місць з хорошими зарплатами".

План "Робочі місця для Америки" Байдена, зокрема, включає такі напрямки державного фінансування:

  • ремонт понад 32 тисяч кілометрів доріг та 10 тисяч мостів, а також покращення інфраструктури громадського транспорту – 621 мільярд доларів. З цього – 174 мільярди піде на розвиток використання електромобілів та переходу на використання чистої енергії;
  • на забезпечення "доступного, надійного швидкісного інтернету для кожного американця" – 100 мільярдів доларів. Передбачається, що 100% території США охопить високошвидкісний інтернет;
  • пропонується витратити на покращення водопостачання, включаючи цілковиту заміну свинцевих труб, модернізацію системи водопостачання – 111 мільярдів доларів.
  • на модернізацію енергомереж і переходу на чисту енергетику – 100 мільярдів;
  • на розвиток науково-досліднцької діяльності 180 мільярдів;
  • на розбудову промисловості з метою захисту поставок критично важливих товарів, захисту від дефіциту товарів у часи пандемії – 300 мільярдів;
  • на розвиток робочої сили, через програми навчань та створення робочих місць – 100 мільярдів.

Зокрема передбачається збільшити до 28% податку на прибуток підприємств. Через це є думки, що республіканці в Конгресі, ймовірно, не підтримають план Джо Байдена.

Однак сподіваються на підтримку більшості демократів в Сенаті і Палаті представників. Тож план Байдена мають намір прийняти вже цього літа.