Байден пообіцяв зміцнення НАТО, нові санкції проти Росії та мільярдні вливання в Україну

Штати продовжать зміцнювати східний фланг НАТО. Президент США Джо Байден запевнив, що співпраця стосовно найжорсткіших санкцій проти Росії не зупиниться.

Попри зміцнення Альянсу, Байден наголосив, що США не прагнуть війни між НАТО та Росією. Америка не намагатиметься повалити кремлівський режим та не вступатиме у війну, якщо Росія не атакує США чи союзників.

Важливо Ми надамо українцям досконалі ракетні системи та боєприпаси до них, – Байден

Президент нагадав про заявки Фінляндії та Швеції щодо вступу до НАТО. Він привітав такий крок. Це має зміцнити загальну безпеку Штатів та Альянсу, оскільки обидві країни – це високоздатні військові партнери.

Санкції не слабшатимуть

Крім того, лідер Білого дому запевнив, що США продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій – найжорсткіших, які коли-небудь були запроваджені проти великої економіки.

Мільярди фінансової допомоги та зброя

Америка й далі надаватиме Україні сучасне озброєння. Зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотники, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

Ми також надішлемо ще мільярди фінансової допомоги, згідно з дозволом Конгресу,

– запевнив Байден.

Також він додав, що США допоможуть Європі зменшити залежність від російського викопного палива та прискорити перехід до майбутнього чистої енергії.

Зверніть увагу! Байден наголосив, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. Вони дозволять ЗСУ точніше вражати ключові цілі на полі бою.

Раніше ЗМІ писали, що президент США не виключив відправлення Україні РСЗВ, але з меншою дальністю.

США не заохочують ударів по Росії

За словами Байдена, Вашингтон не заохочує, аби Україна завдавала ударів за її межами, тобто по Росії. Президент каже, що США не хочуть затягувати війну.

Проте політик наголосив, що Штати хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами стримування та захисту від подальшої агресії.

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