Байден прибув до Брюселля на саміт НАТО

Президент США Джо Байден увечері 13 червня прибув до Брюсселя. Політика зустрічав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Літак з Байденом приземлився у військовому аеропорту Мелсбрук. Президент житиме в посольстві США, що в центрі Брюселля.

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Поліція блокувала дороги, де їхав Байден

Зону аеропорту і дорогу з аеропорту до посольства блокувала поліція, поки ними їхав кортеж Байдена. Однак тепер дороги розблоковані.

Саміти ЄС та НАТО

Вже 14 і 15 червня Байден проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу та НАТО.

Лідери Альянсу мають обговорити виведення військ з Афганістану, подальший контроль ситуації в країні, стратегію відносин з режимами в Росії, Китаї та Білорусі, зміни в стратегічній концепції НАТО з огляду на нові зовнішні виклики.

Після цих перемовин Байден відправиться до Женеви, щоб провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.