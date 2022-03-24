Байден пригрозив Росії обов'язковою реакцією в разі використання хімічної зброї

Реакція НАТО та США зокрема буде негайною, якщо Росія застосує хімічну зброю. Відповідь Альянсу залежатиме від характеру загрози.

Про це сказав президент США Джо Байден під час підсумкової пресконференції у Брюсселі. Глава Білого дому відвідував саміт НАТО та зустріч "Великої сімки".

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НАТО попередило Москву щодо використання хімічної зброї

Після саміту НАТО країни-члени Альянсу ухвалили підсумкову заяву. Окрім заклику до Росії припинити воєнні дії та вивести війська з України, звернення стосувалось і співучасті Білорусі у війні.

Північноатлантичний альянс пообіцяв допомогти Україні засобами у сфері кібербезпеки й захисту від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру. В НАТО запевнили: використання Росією хімічної чи біологічної зброї призведе до тяжких наслідків.

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За словами Байдена, підхід до участі НАТО у війні в Україні може змінитись, якщо Росія таки використає хімічну зброю.