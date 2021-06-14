Безпека для ізраїльтян та палестинців, – Байден привітав нового прем'єра Ізраїлю

Джо Байден привітав Нафталі Беннета з призначенням на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Лідер США наголосив, він упродовж десятиліть послідовно підтримував відносини між 2 країнами.
Під час телефонної розмови Байден також запевнив, що Штати є непохитними у питанні підтримки Ізраїлю. Зокрема, країни тісно співпрацюватимуть у зусиллях, "спрямованих на встановлення миру, безпеки і добробуту ізраїльтян та палестинців".
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Пресслужба Білого дому заявила, що Байден має намір поглибити співпрацю між США та Ізраїлем у багатьох викликах та можливостях, які постали перед регіоном.
Лідери погодилися, що проводитимуть консультації по всіх питаннях, які стосуються регіональної безпеки, що включає питання Ірану,
– мовиться у повідомленні.
Беннет – новий прем'єр Ізраїлю
- Голосування за новий уряд Ізраїлю відбулося 13 червня 2021 року. Його сформували лідери партій "Яміна" Нафталі Беннетт і "Єш атід" Яір Лапід.
- Партія Беньяміна Нетаньяху не увійде до нового уряду вперше за 12 років.
- Беннет та Лапід сформували коаліцію для створення нового уряду Ізраїлю ще 2 червня.
- Після голосування Нетаньяху потиснув руку своєму наступникові – Беннетту