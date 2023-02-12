Байден приїде до Польщі у день звернення Путіна до федеральних зборів: Подоляк пояснив символізм

Президент США Джозеф Байден прибуде з візитом в Польщу 22 лютого, у цей же день анонсував своє звернення російський диктатор Владімір Путін.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону пояснив, чи є у цьому символізм. Він відразу наголосив, що для України у цьому контексті важливий лише візит Байдена, а ось "суб'єкт Путін" – нас не цікавить.

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Для нас безумовно важливий візит Байдена, тому що це символізуватиме ще більший обсяг підтримки України. Я не думаю, що будуть якісь принципові зміни щодо того, як ця війна має фіналізуватись. Все, що сьогодні відбувається на глобальному політичному просторі – це все тільки підсилює підтримку України,

– зазначив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що для нас візит Байдена набагато важливіший за усе, що робить Путін.

Путін й минулого року у цей день виходив з "промовою"

Михайло Подоляк нагадав, що саме 22 лютого 2022 року Путін вийшов в ефір, щоб "пояснити, чому України не існує". І після цього надав наказ захопити Київ до 15:00 дня, 24 лютого і наказ – захопити усю Західну Україну за 3 дні.

Цьогоріч на федеральних зборах, за словами Подоляка, росіяни будуть не просто святкувати річницю вторгнення, вони проведуть концерт смерті.

Вони святкуватимуть річницю різанини іншого народу,

– наголосив Михайло Подоляк.

Довідка. Росіяни анонсували, що святкуватимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках загарбники планують організувати справжній концерт, на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін. На це дійство планують зігнати 200 тисяч росіян.

У Кремлі кривавий концерт з нагоди річниці війни Росії проти України поки не коментують.