Байден проведе онлайн-зустріч із прем'єром Індії: ймовірна тема – дешева російська нафта

Президент США 11 квітня проведе віртуальну зустріч з главою уряду Індії. Джо Байден обговорить з Нарендрою Моді, зокрема, і ситуацію в Україні. Під час бесіди можуть і підняти питання купівлі Індією дешевої російської нафти.

Офіційно темою перемовин, як зазначили у Білому домі, є поглиблення зв'язків між урядами та економіками країн. Також проведуть і "консультації щодо наслідків жорстокої війни Росії проти України".

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Росія пропонувала дешеву нафту Індії, – ЗМІ

Проте ЗМІ припускають, що Байден зачепить у розмові з Моді і купівлю Індією дешевої російської нафти. Адже через скрутне становище Москва пропонувала значні знижки на нафту Urals. Через міжнародні санкції "чорне золото" у Росії продовжили купувати лічені компанії.

За інформацією медіа, нафту Індії пропонували зі знижкою майже на третину вартості. Перемовини щодо угоди вели на урядовому рівні. Через санкційну політику нафту Росія більше постачає саме в країни Азії, аніж Європи.

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