Байден провів 2 важливих дзвінки через загострення довкола України

Президент США Джо Байден 19 лютого зідзвонився з іншими американськими та європейськими колегами щодо загострення в Україні. У розмові взяли участь провідні світові лідери.

Про це Байден розповів під час свого звернення. Президент США назвав ці дзвінки дуже важливими.

Важливо Термінове звернення Байдена на тлі загострення на Донбасі

Про які дзвінки говорить Байден

Байден поспілкувався з двопартійною групою конгресменів, яка представляє США у Мюнхені на безпековому форумі.

Також президент обговорив Україну з лідерами ЄС та НАТО.

Байден наголосив, що важливо залишатись об'єднаними, попри зусилля Росії розділити політиків. Президент запевнив, що Москві це не вдасться, оскільки під час двох дзвінків він почув про єдність та рішучість.

Хто брав участь у розмові

Байден зібрав майже всіх провідних політиків світу. Зокрема, до розмови долучились

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо,

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Європейської ради Шарль Мішель,

президент Франції Еммануель Макрон,

канцлер Німеччини Олаф Шольц,

прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі,

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,

президент Польщі Анджей Дуда,

президент Румунії Клаус Йоханніс,

прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Світові лідери висловили стурбованість через нарощування сил Росії. Вони пообіцяли продовжувати дипломатію, однак попередили, що готові накласти на Росію серйозні санкції, якщо та нападе. Також обговорили зусилля щодо забезпечення оборони східного флангу НАТО.

Звернення Байдена: що відомо

Байден вже вдруге за тиждень виступив із терміновим зверненням щодо України. Він наголосив, що має підстави вважати, що Володимир Путін схвалив рішення напасти на Україну. Стверджує, ніби Москва може атакувати Київ.

Також американський президент заявив, що Росія збрехала, сказавши, мовляв, обстріли житлових районів на Донбасі влаштувала Україна. Це не відповідає дійсності.

Звернення Джо Байдена щодо України від 18 лютого: