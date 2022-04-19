Байден проводить закритий відеодзвінок із союзниками щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден провів відеодзвінок із союзниками щодо ситуації навколо України. Розмова відбулася о 9:57 за європейським стандартним часом.

Про це повідомив журналіст Стів Холланд, який висвітлює події Білого дому та політики США.

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Участь у розмові взяли лідери Канади, ЄС, Франції, Італії, Німеччини, Японії, НАТО, Польщі, Румунії та Великої Британії.

З поширеного американською адміністрацією розкладу випливає, що на дзвінок відведено не більше двох годин. Інших подробиць розмови не наводиться.

У Білому домі додали, що Байден проведе безпечний відеодзвінок із союзниками та партнерами, щоб обговорити постійну підтримку України та зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності у межах тісної координації.

Зауважимо, що на 18:00 канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував повідомлення для преси, після проведення конференції з Джо Байденом та вищим керівництвом країн-членів ЄС, НАТО, Японії та Британії.

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