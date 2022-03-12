Байден схвалив надання Україні військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів

Джо Байден схвалив меморандум про надання військової допомоги Україні. Мовиться про суму до 200 мільйонів доларів.

Відповідний меморандум очільник США Джо Байден підписав 12 березня.

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У тексті меморандуму мовиться про передачу Україні до 200 мільйонів доларів на:

оборонні вироби та послуги Міністерства оборони,

а також на військову освіту та підготовку українських бійців.

Американський президент 11 березня оголосив про нові санкції, які США накладають на Росію. Він також заявив, що глава Кремля ніколи не переможе у війні з Україною.

Підтримка США України

Днями Сенат Конгресу США схвалив виділення для України 13,6 мільярда доларів термінової допомоги. Раніше це рішення підтримала Палата представників США. Допомогу вирішили виділити, щоб:

підтримати Збройні Сили України,

надати гуманітарну допомогу українцям, зокрема біженцям.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі сказала, що виділення понад 13 мільярдів доларів стане частиною набагато масштабнішої допомоги Україні з боку США та їхніх союзників.

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