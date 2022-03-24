Байден сподівається, що через вплив економіки Китай не співпрацюватиме з Росією

Президент США наголосив, що Китаю набагато більш вигідна співпраця з Заходом, аніж з ослабленою санкціями Росією. Через це, сподівається Байден, Пекін не допомагатиме Москві.

Про це глава Білого дому повідомив під час підсумкової пресконференції у Брюсселі. Байден взяв участь у саміті НАТО та зустрічі глав "Великої сімки".

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Майбутнє Китаю пов'язане з Заходом, – Байден

Я думаю, що Китай розуміє дуже добре, що його економічне майбутнє більш тісно пов'язане з Заходом, аніж з Росією. Отже, я дуже сподіваюсь на те, що Пекін не буде співпрацювати з Росією,

– наголосив Байден.

Також президент США запропонував створити у НАТО та ЄС систему, яка стежитиме за виконанням санкцій.

Байден розповів про свою розмову з Сі Цзіньпінем

Американський президент розповів про деталі своєї розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Байден зазначив, що вони обговорили і продовольчу кризу, адже Україна є "житницею Європи".

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