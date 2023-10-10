Байден, Сунак, Макрон, Шольц та Мелоні виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю

Лідери 5 країн – США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії оприлюднили спільну заяву стосовно підтримки Ізраїлю та його права на самооборону після атаки ХАМАС, розпочатої 7 жовтня з території Сектору Гази.

У спільному документі лідерів цих 5 країн йдеться про те, що вони будуть "підтримувати Ізраїль в його зусиллях захистити себе і свій народ від таких звірств".

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Водночас політики визнали законні прагнення палестинського народу, проте наполягають: ХАМАС не представляє їх та не пропонує нічого для палестинців, "окрім ще більшого терору і кровопролиття".

Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають жодного виправдання, жодної легітимності і повинні бути засуджені усім світом,

– мовиться у заяві.

Найближчими днями Байден, Шольц, Макрон, Сунак та Мелоні залишатимуться скоординованими, щоб забезпечити Ізраїлю можливість захистити себе і "створити умови для мирного та інтегрованого Близькосхідного регіону".

"Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ні виправдання, ні легітимності, і повинні бути загальнозасудженими", – додали лідери.

Війна ХАМАС та Ізраїлю

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з суші, моря та повітря. Водночас вони запустили тисячі ракет по Ізраїлю.

Під час атаки бойовики вбивали та захоплювали у заручники багатьох людей. Серед них є як ізраїльтяни, так і представники інших держав.

У відповідь на жорстоку атаку Ізраїль вразив у Газі тисячі цілей та оголосив про "стан війни" і контртерористичну операцію "Залізні мечі". За словами прем'єра Нетаньягу, це "лише початок", а ХАМАС "буде знищений".