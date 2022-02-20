Байден терміново зібрав Раду нацбезпеки США через ситуацію навколо України

Джо Байден провів термінове засідання Ради національної безпеки США. Воно відбулося на тлі загострення на Донбасі та загрози нового вторгнення Росії.

Засідання відбулося у неділю, 20 лютого. Про це повідомили на сайті Білого дому. Там розповіли про сам факт наради, але подробиць поки не уточнювали.

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Головна тема – російські війська біля України

У Байдена написали, що Раду національної безпеки США зібрали, аби обговорити нарощування російської армії біля кордонів України. Згодом в офіційному твітері Білого дому опублікували фотографію з учасниками засідання. Окрім Байдена, у ньому взяли участь, зокрема, міністр оборони Ллойд Остін й державний секретар Ентоні Блінкен.

Байдена інформують про актуальну ситуацію

Недільне засідання раніше анонсувала Джен Псакі, речниця Білого дому. Вона пояснила, що президенту Байдену регулярно доповідають про ситуацію навколо України. "Росія може розпочати нову атаку проти України у будь-який момент", – підкреслила посадовиця.

Байден каже, що Путін вже ухвалив рішення

Раніше у Держдепі США заявили , що Байден готовий спілкуватися з Путіним у будь-який час, аби врегулювати ситуацію довкола України.

Раніше американський лідер, посилаючись на дані від розвідки, зробив гучну заяву. Він переконаний, що Путін таки наважиться знову вторгнутися в Україну. Політик каже, що має усі підстави так вважати. Водночас, підкреслив Байден, ще не пізно провести деескалацію та повернутися до дипломатичних перемовин.

Що напередодні казав Байден про Україну: дивіться відео