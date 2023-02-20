Чому саме Україна: в ОПУ розповіли про мотивацію Байдена їхати до Києва
Президент США Джо Байден 20 лютого побував в Києві. Ця подія має величезне значення для України та світу, зокрема в історичному контексті.
Про це 24 Каналу розповів Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента України. Візит Байдена до Києва не був анонсований заздалегідь.
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Ще тиждень тому було відомо про те, що американський лідер планує відвідати Польщу. Тоді в українському суспільстві виникали питання, чи може президент Зеленський також поїхати до Польщі на зустріч з Байденом. Однак все сталося навпаки.
"Великі президенти самі з'ясовують, хто до кого заїде. Рівень суб'єктності президента Зеленського сьогодні достатньо високий для того, щоб до нього міг приїхати будь-який лідер іншої демократичної держави", – наголосив радник голови ОП.
Україна – символічне місце
Подоляк зазначив, що сьогодні Україна – настільки символічне місце, що сюди обов'язково потрібно приїхати, щоб "зафіксувати себе в історичності цього моменту".
Президент Джо Байден продемонстрував, що він абсолютно точно розуміє, в якому часі ми живемо, що таке ця війна і який вплив вона має на глобальний порядок денний,
– сказав радник керівника ОП.
Він додав, що зараз перед усім світом також постають питання безпеки, які потрібно буде розв'язувати у повоєнний час.
Михайло Подоляк прокоментував історичний візит Байдена в Україну: дивіться відео
"Це не маленький конфлікт, а ціннісна війна"
Радник керівника Офісу Президента наголосив, що на Заході усвідомлюють глобальне значення війни Росії проти України.
Це не просто якийсь там маленький територіальний конфлікт, а ціннісна війна, яка має правильно закінчитися,
– сказав Подоляк.
Він додав, що саме тому західні лідери приїжджають до Києва – аби зафіксувати роль України у світовій історії.
Байден відвідав Україну: коротко
- Візит Джо Байдена 20 лютого до України спричинив істерику у Москві. Особливо болючим для Кремля стало те, що президент США побував у Києві напередодні "грандіозного" виступу диктатора.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що по дипломатичних каналах Росію попередили про офіційний візит американського президента Джо Байдена до Києва.
- На тлі візиту президента США до України пропагандисти Росії почали вигадувати нову маячню. Щоб створити видимість власної значущості, рупори Кремля заявили, що саме Росія дозволила Байдену приїхати в Україну.