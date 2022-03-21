Байден відвідає Польщу, де з Дудою обговорюватиме війну в Україні

25 березня президент США Джо Байден вирушить до Варшави для зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Білого дому 20 березня.

Джо Байден обговорюватиме, як США разом із союзниками та партнерами реагують на гуманітарну кризу та кризу в галузі прав людини, що викликана війною Росії проти України.

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Перед цим Байден проведе зустріч у Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС, щоб обговорити "міжнародні зусилля з підтримки України" та "накласти на Росію серйозні та безпрецедентні витрати за її вторгнення".

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід розповіла, що Джо Байден, який їде на екстрений саміт НАТО в четвер. Під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.

Вона повідомила, що Байден "ясно дав зрозуміти", що США не будуть розміщувати американські війська в Україні.

Ми не хочемо, щоби це переросло на війну зі Сполученими Штатами. Але ми підтримаємо наших союзників по НАТО. У нас є війська, як ви знаєте, в країнах НАТО, і президент ясно дав зрозуміти, що в разі нападу на будь-яку з наших країн НАТО відповідно до статті V ми будемо підтримувати ці країни та захищати ці країни,

– заявила дипломат.

Посол США також додала, що не може сказати, які рішення будуть схвалені на цій конференції НАТО, та як саме Альянс відреагує на пропозицію Польщі про відправку озброєних миротворців в Україну.

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