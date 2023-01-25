Байден виступить із заявою про надання Україні військової допомоги

Увечері 25 січня президент США Джо Байден проведе брифінг у Білому домі. Під час виступу американський лідер зробить заяву щодо військової допомоги Україні.

Виступ президента запланований на 19:00 за Києвом. Про що конкретно говоритиме Джо Байден – поки точно невідомо.

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США можуть надати Україні танки M1 Abrams

На тлі оголошення Німеччиною схвального рішення щодо постачання танків Leopard, є ймовірність того, що заява Джо Байдена стосуватиметься надання Україні американських танків M1 Abrams.

Світова преса, реагуючи на рішення Берліна, відзначала попередні заяви канцлера Олафа Шольца щодо того, що всі рішення будуть ухвалені в координації з міжнародними партнерами. Днями раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Вашингтон готовий відправити Україні танки M1 Abrams, що, ймовірно, може бути частиною спільного рішення партнерів щодо надання Україні цієї техніки.

Точна тема виступу Джо Байдена не відома, однак оголошення нового пакету допомоги Україні, який включатиме танки M1 Abrams – цілком ймовірний варіант.

Abrams як вирішення дипломатичної суперечки Берліна та Вашингтона

Видання CNN напередодні повідомило, що надання танків Abrams може бути частиною спроби розв'язати дипломатичну суперечку з Німеччиною. Берлін неодноразово заявляв, що готовий надати свої танки Україні тільки після того, як такий же крок зробить Вашингтон.

Терміни надання танків Україні невідомі, адже перші ніж отримати цю техніку, наші військові повинні пройти відповідні навчання, після чого танки відправлять до нашої держави. За даними ЗМІ, США можуть надати нам 30 танків M1 Abrams.

Позиція США також зазнала змін. Спершу Пентагон відкидав можливість надання своїх танків Україні з огляду на труднощі в обслуговуванні. Тоді там говорили про те, що німецькі та британські танки є набагато кращим варіантом для України. Тепер же Пентагон не підтверджує та не спростовує інформації про надання танків Україні.