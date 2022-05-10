Байден закликав Конгрес негайно схвалити виділення 33 мільярдів Україні

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити запит на виділення 33 мільярдів доларів допомоги Україні.

США продовжать підтримувати Україну

Про це йдеться у заяві американського лідера. Байден зазначив, що схвалення коштів – це"термінова потреба".

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10 днів тому я надіслав до Конгресу термінову пропозицію надати Україні необхідну військову, економічну та гуманітарну допомогу. План був значним за розміром, тому що потреба суттєва: ми повинні стояти на боці України, коли вона захищається від російської агресії,

– зазначив Байден.

Американський президент наголосив, що потреба нагальна. Кошти, які були надані двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців, були надзвичайно важливою для успіху України на полі бою.

Ми не можемо допустити, щоб наші відправки допомоги припинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно 10 днів від досягнення цього критичного терміну,

– додав Джо Байден.