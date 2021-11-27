Байден закликав відмовитися від інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19

Президент США Джо Байден 26 листопада закликав відмовитися від інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусної хвороби. Заклик цей передовсім адресований виробникам цих препаратів.

Байден переконаний, що вакцини проти COVID-19 треба виготовляти у цілому світі. І просить поміркувати про це міністрів, які наступного тижня зберуться на нараду в рамках СОТ (Світової організації торгівлі).

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Байден просить світ подумати про відмову від інтелектуальної власності на вакцини

Президент США Джо Байден закликав країни, у яких розташовані виробництва вакцин проти коронавірусу, відмовитися від інтелектуальної власності на ці препарати. Глава Білого дому переконаний, що такі важливі вакцини слід продукувати по всьому світові.

Закликаю країни, які зберуться наступного тижня на міністерську нараду Світової організації торгівлі, відповісти на заклик США щодо відмови від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19,

– мовиться у заяві Байдена.

Він також нагадав, що цю ініціативу у США (й не тільки) озвучували вже давно, ще весною 2021 року. Та зараз вона набула особливої актуальності – через появу нового небезпечного штаму коронавірусу, який назвали грецькою літерою Омікрон.

Коротко про попередні заяви щодо відмови від інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу

Лідери країн Євросоюзу обговорювали можливість скасування патентів на вакцину від коронавірусу на початку травня.

Тоді ж канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила проти такої ініціативи, бо, мовляв, це може призвести до втрати контролю за якістю препаратів.

Натомість Папа Римський Франциск І підтримав ідею тимчасово зупинити дію патентів – аби вакцини стали доступнішими.

Річ у тім, що вакцин не вистачає на весь світ. А якби бодай тимчасово зупинили дію патентів, то цих препаратів можна було б виготовляти значно більше.