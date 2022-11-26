Вклоняємося перед відважними українцями, – Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 2022 року роковини цих трагічних подій припали на 26 листопада.

Джо Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів. Він наголосив, що США віддають належне стійкості українського народу, який пережив розруху і тиранію, щоб врешті-решт створити вільне і демократичне. суспільство.

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У той час як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні у минулому,

– заявив Байден.

Байден: Ми вклоняємося перед відважним українським народом

Президент США нагадав, що у листопаді відзначаються роковини Голодомору – "смерті від голоду". Він також пригадав репресивну політику СРСР.

"Під час свого правління Йосип Сталін запровадив жорстку та репресивну політику щодо України, включаючи створення навмисного голоду в 1932–1933 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків та дітей", – зазначив президент США.

Байден наголосив, що США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. "І ми вклоняємося перед відважним українським народом, який продовжує хоробро чинити опір нападу Росії на свою демократію", – додав американський президент.

Посол США вшанувала пам'ять жертв Голодомору

Посол США Бріджит Енн Брінк вшанувала пам'ять жертв Голодомору в Україні. У суботу, 26 листопада, вона залишила звернення на знак пам'яті про ці трагічні події в історії української держави у своєму твіттері.

Брінк записала відеозвернення на території національного музею в Києві "Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні".

Звернення Бріджит Брінк: дивіться відео

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