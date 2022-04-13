Байден запевнив, що 70% подорожчань у березні сталися з вини Путіна, але США протидіють цьому

Війна, яку Росія розпочала проти України, відчувається у всьому світі. Адже це призвело до значного подорожчання деяких товарів, яким щодня користуються мільйони людей.

Президент США Джо Байден назвав "подорожчанням Путіна" різкий стрибок цін на деякі товари. Серед таких – бензин, а за ним і продукти харчування.

За його словами, 70% зростання цін у березні припало на "подорожчання Путіна".

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Щоб знизити ціни на бензин, Байден дозволив випускати один мільйон барелів нафти на день протягом наступних шести місяців зі стратегічного нафтового резерву США. Таке ж рішення підтримали ще 30 країн, які загалом випускатимуть 60 мільйонів барелів.

"Це допомогло зупинити зростання цін на нафту і почало знижувати ці ціни в результаті спільної дії країн", – запевнив Джо Байден.

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