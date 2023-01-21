Байден завив, що Україна отримає усе необхідне для протистояння Росії

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю для того, щоб захиститись від російських агресорів.

Президент США таким чином підтримав наміри Польщі постачати танки німецького виробництва в Україну.

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"Україна отримає всю необхідну допомогу", – зазначив американський президент.

Головне про постання танків Leopard Україні

Поки Німеччина продовжує гальмувати процес передачі Україні танків Leopard, вже 5 країн заявили, що готові передати нашій державі ці танки.

Однак вони поки чекають на остаточне розв'язання питань з Берліном.

Водночас німецький виробник зброї заявив, що у будь-якому випадку не зможе надати танки Leopard Україні раніше 2024 року.

Під час нового "Рамштайну" Україна запропонувала створити так звану "танкову коаліцію".

Україні насамперед потрібно більше танків Leopard 2. Вони є на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.

Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня приїхав з візитом до Львова. Він повідомив про постачання роти танків Leopard – 14 одиниць. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер розповів, що таке рішення має "змусити інші країни зробити те саме".

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Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу